Bezirksligist Erkelenz Schmuckloser Arbeitssieg für SC 09

Gegen den bieder wirkenden Aufsteiger aus der Eifel tat sich die aufgebotene Startelf dann mehr als schwer. Die Abwehr patzte zuweilen, das Aufbauspiel hakte und auch die Angreifer der 09er fanden kaum Abschlüsse. Die erste dicke Torgelegenheit tat sich so in der 10. Minute auch für Konzen auf, als ein Stürmer nach einem schlampigen Rückpass zum Schuss kam, aber zum Glück der Platzherren vorbei zielte. In der 26. Minute fasste sich dann SC-Außenverteidiger Cagre Eray Eren ein Herz und stürmte über die linke Seite mutig nach vorne. Als er dann auch noch in den Strafraum von Konzen eindringen konnte, wurde er von Mirco Klee gefoult. Schiedsrichter Dietmar Mangels blieb keine Wahl, als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Marcel Nickels erzielte das Tor des Spiels zum 1:0. Gästetorwart Johannes Wergen hatte gegen den halbhoch geschossenen Ball keine Abwehrchance.