Hinrundenfazit RW Viktoria Waldenrath/Straeten : Rot-Weiße Abstiegssorgen in der Bezirksliga

Fussball-Bezirksliga Der Tabellenletzte der Bezirksliga hat nach der Hinrunde erst sechs Punkte auf dem Konto. Das Ziel Klassenerhalt hat Maik Honold, Coach von RW Waldenrath/Straeten, zwar noch fest im Blick – das wird aber eine schwierige Aufgabe.

„Wir müssen eindeutig besser verteidigen, ermöglichen dem Gegner zu viele Torchancen“, analysiert Honold. Negativer Tiefpunkt war da sicher am 5. Spieltag das 1:6 bei der SG Stolberg. Ärgerlich war aber auch das 1:2 am 8. Spieltag zu Hause gegen die SG Union Würm-Lindern. Da kassierten seine Schützlinge in der letzten Minute den entscheidenden Gegentreffer von Unions Thomas Schmidt, der auch schon für den ersten Treffer der Union gesorgt hatte. In schlechter Erinnerung ist den Waldenrathern auch das 3:3 am 9. Spieltag bei Concordia Oidtweiler. Da verspielte man nicht nur eine 2:0-Pausenführung, sondern sogar ein 3:0, zu dem man kurz nach der Pause getroffen hatte. Aber man will das negativ Erlebte nun hinter sich lassen und mit Optimismus in die am 6. März gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten Nachbarn TuS Rheinland Dremmen in die erste Bezirksliga-Rückrunde gehen. Dass die auch zu Ende gespielt werden kann, davon geht Honold aus.