Fußball-Bezirksliga: Reserve des FC Wegberg-Beeck will gegen auswärtsstarke Union Würm/Lindern punkten

Kreis Heinsberg Bezirksliga: Am Samstagnachmittag wird das Derby zwischen dem FC und Würm/Lindern angepfiffen.

Wegen des Bitburger Mittelrhein-Pokals werden zwei Partien des anstehenden 9. Spieltages in der Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, und zwar Germania Eicherscheid gegen FV Vaalserquartier und TuS Rheinland Dremmen gegen 1. FC Heinsberg-Lieck erst am Donnerstag, 25. Oktober, ausgetragen. Anpfiff in Eicherscheid wie auch in Dremmen ist jeweils um 19.30 Uhr.

Los geht’s mit dem 9. Spieltag aber bereits morgen Nachmittag. Im Beecker Waldstadion stellen sich da um 15 Uhr die Zweite des FC Wegberg-Beeck und die SG Union Würm/Lindern zum Derby. Wesentlich entspannter als die Platzreservisten können die Gäste dieses Derby angehen. Die sind mit ihren 13 Punkten erst einmal weg von der Abstiegsregion und belegen aktuell Platz neun. In der Auswärtstabelle sind sie sogar Erster, haben in den vier Partien in der Fremde dreimal gewonnen und einmal Unentschieden gespielt (3:3 in Haaren). Ist die Favoritenrolle in dem Derby also geklärt? „Mal abwarten“, wird man sich im Lager der Beecker sagen, die 90 Derbyminuten wollen erst mal gespielt werden. Und vor allem macht das 1:1 von vergangener Woche in Roetgen Mut. Sowohl FC-Trainer Markus Lehnen, wie auch Union-Coach Hermann-Josef Lambertz wissen natürlich auch um die Bedeutung des prestigeträchtigen Duells und werden von ihren Jungs alles einfordern.