1. FC Heinsberg-Lieck gewinnt erstmals in 2022 : Neu-Coach Dennis Krieger bringt die Wende

Fussball-Bezirksliga Mit Neu-Coach Dennis Krieger hat der 1. FC Heinsberg-Lieck den ersten Sieg der Rückrunde eingefahren. Gegen den formstarken FSV Columbia Donnerberg gab es einen überraschend hohen 4:0-Erfolg.

Dem Tabellensechsten der Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, dem 1.FC Heinsberg-Lieck, gelang nicht nur der erste Sieg nach der Winterpause, sondern er revanchierte sich auch für die 1:2-Hinspielniederlage, die der Club am 5. Spieltag in Stolberg kassiert hatte. Mit einem in der Höhe kaum erwarteten 4:0 (2:0) besiegten die Kreisstädter im heimischen Seestadion den zuletzt so erfolgreichen FSV Columbia Donnerberg. Der hatte in der Vorwoche sogar 2:1 gegen Mitfavorit Rasensport Brand gewonnen.

Heinsbergs neuer Cheftrainer ist Dennis Krieger, bisher als „Co“ von Michel Noethlichs aktiv, rückte auf, weil sich der bisherige „Chef“ aus familiären Gründen zurückgezogen hat. Und mit der Auf- und Ausrichtung hatte Krieger am Sonntag dann alles richtig gemacht. Das Ergebnis von 4:0 jedenfalls spricht für sich. Vor allem hatte er Routinier Jürgen Heinrichs wieder in die Abwehr beordert, und von da war Heinrichs wieder wie gewohnt Dreh- und Angelpunkt. Er dirigierte seine jüngeren Kollegen, sprach ihnen immer wieder Mut zu, ermunterte, auch wenn da der ein oder andere Stockfehler passierte. Aber Heinrichs war nicht nur Abwehrorganisator, er trieb seine Mannschaft auch immer wieder nach vorne, und bereitete auch das 1:0 vor. In der 43. Minute bediente er Mittelfeldspieler Kevin-Mbiki Masakidi mit einem Zuckerpass in die Tiefe. Der umkurvte geschickt Donnerbergs Spielertrainer Tobias Voß, und schob dann flach am machtlosen Gästekeeper Veysel Kerim Durdu vorbei ein. In der bis dahin ausgeglichenen Partie setzte Heinsberg sofort nach, startete mit Gino Krings über die linke Seite den nächsten Angriff. Krings bediente am langen Pfosten Maurice Gippert, der keine Mühe hatte, zum 2:0-Pausenstand zu treffen.