Bezirksligist gewinnt im achten Anlauf : Erster Rückrundensieg für Union Würm-Lindern

Nach Ecke von Unions Lambertz köpft Eric Thevis zum 1:1 ein. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Die SG Union Würm-Lindern gewinnt gegen den Tabellenletzten RW Viktoria Waldenrath/Straeten knapp mit 2:1 und feiert im achten Spiel der Bezirksliga-Rückrunde den ersten Sieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Herbert Grass

Der SG Union Würm-Lindern wird wohl ein Stein vom Herzen gefallen sein, als mit dem 2:1-Derby-Sieg gegen RW Viktoria Waldenrath/Straeten endlich der erste Rückrunden-Dreier geschafft war. Wie schon im Hinspiel am 8. Spieltag, auch da gewann die Union 2:1, ging der Tabellenletzte leer aus.

Dabei hatte es für die Gäste ganz gut angefangen, waren sie doch in der 27. Minute mit 1:0 in Führung gegangen. Der Ex-Unioner Alexander Jansen, inzwischen sogar zum Kapitän bei den Rot-Weißen aufgestiegen, hatte sich resolut gegen Thomas Lambertz durchgesetzt. Jansen lief noch einige Schritte Richtung Torauslinie, flankte dann hart nach innen, und fand Mitspieler Hendrik Beumers, der mit seiner Direktabnahme SG-Keeper Stefan Nöhles keine Chance ließ und traf. Die bis dahin schon ausgeglichene Partie blieb auch in der Folge ausgeglichen, ohne wirklich nennenswerte Torchancen. In der 45. Minute erkämpfte sich die SG Union dann noch einen Eckball. Den brachte Thomas Lambertz von der rechten Seite präzise in den Torraum, wo sich der aufgerückte Innenverteidiger Eric Thevis hochschraubte, und mit einem wuchtigen Kopfball Waldenraths Torwart Michael Roberts überwand, es hieß 1:1, und so ging es dann auch in die Pause.

Sowohl SG-Coach Hermann-Josef Lambertz, wie auch dessen Gegenüber Maik Honold wechselten je einmal, ohne dass sich am Spielverlauf Wesentliches änderte. Es blieb ausgeglichen, auch wenn in der 58. Minute SG-Außenverteidiger Lukas Klee die Führung fast hätte vorbereiten können. Seine Hereingabe flog jedoch an Freund und Feind vorbei ins Toraus. In der 70. Minute probierte es dann Thomas Lambertz, doch RW-Keeper Roberts wehrte den Linksschuss zur Ecke ab. Vier Minuten später hatte dann auf der Gegenseite der zur Pause eingewechselte Tim Scheufens die erneute Gästeführung auf dem Fuß. Nach einem gewonnenen Duell gegen Linderns Eric Thevis lupfte Scheufens den Ball zwar an SG-Schlussmann Nöhles, aber auch am Tor vorbei.