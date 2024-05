SC Erkelenz rückt in die Landesliga vor Eine verschworene Truppe landet den großen Coup

Info

Ein Jahr nicht da Seit 2013 ist Guido Dürbaum beim SC 09 der Sportliche Leiter, bei dem auch außerhalb des Sportlichen nahezu alle Fäden zusammenlaufen. Das wird in gut einem Jahr nicht mehr möglich sein. Denn Dürbaum, Lehrer am Erkelenzer Berufskolleg, legt fürs Schuljahr 2025/26 ein Sabbatjahr ein, geht dann für ein Jahr auf Weltreise – zumindest in der übernächsten Saison werden die 09er also ohne ihn auskommen müssen. Schon in der nächsten Saison möchte er aber kürzertreten – auch, um seine Weltreise vorzubereiten. Oliver Keuter, mit dem sich Dürbaum in der vergangenen Saison die sportliche Leitung geteilt hat, wird also noch mehr die Verantwortung übernehmen müssen.