Fußball : Beeck II erneut ohne eigenen Treffer

Im Strafraum von Concordia Oidtweiler versucht der Beecker Niklas Braun (r., dunkles Trikot) per Kopfball ein Tor zu erzielen, scheitert aber in aussichtsreicher Position an Oidtweilers glänzendem Torwart Moritz Bürger. Foto: August Kohlen

Wegberg Bezirksliga: FC Wegberg-Beeck II – Concordia Oidtweiler 0:2 (0:2). Die Gäste setzten Beeck gehörig unter Druck.

Und Beeck hatte in der elften Spielminute Glück, als ein Schuss der Gäste nur am Pfosten landete. Auf der anderen Seite hatte dann aber Sakae Iohara die Chance zur Führung, schoss aber am Tor vorbei. Erneut Iohara kam dann in der 23. Minute zum Abschluss, scheiterte aber am aufmerksamen Torwart Moritz Bürger. Auf der Gegenseite musste Beecks Abwehr immer höllisch auf der Hut sein, um nicht überspielt zu werden. In der 37. Minute war es dann aber doch passsiert. Jens Hansen bediente Sturmpartner David Götting, der genau im richtigen Moment in die Tiefe gestartet war. Götting hatte dann die Ruhe, den Ball am machtlosen Beecker Torwart Tristan Boden vorbei zum 0:1 ins Tor zu schießen.