Bezirksligist verliert gegen Mariadorf Kein Durchkommen für Erkelenz

Nur eine Minute später schien das 0:1 aber fällig zu sein. Nach einem Steckpass von Pascal Willems kam sein Kapitän Philip Derichs in Höhe des Elfmeterpunkts völlig frei zum Abschluss, aber auch er scheiterte am Erkelenzer Keeper Patza, der reaktionsschnell mit seinem linken Bein klären konnte. In der 35. Minute flog wieder einer der zahlreichen Flanken in den Strafraum der Platzherren, aber die erneute Hereingabe von Willems konnte Sturmkollege Joel Klieber nicht nutzen, er köpfte ungehindert übers Tor. So gings denn mit einem für Erkelenz schmeichelhaften 0:0 in die Pause.