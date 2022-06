Bezirksligist wird nächste Saison nicht antreten : Der 1. FC Heinsberg-Lieck muss den Stecker ziehen

Während Helpenstein (blaue Trikots) in die Landesliga aufsteigt, meldet der 1. FC Heinsberg-Lieck sein Team ab. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Aus personellen Gründen wird der 1. FC Heinsberg-Lieck in der kommenden Bezirksliga-Saison nicht mehr antreten. Weil der Verein sein Team aber dennoch melden wird, steht der 1. FC somit bereits als erster Absteiger fest. Wie es bei dem Verein nun weitergehen soll.

Beim 1. FC Heinsberg-Lieck gehen wohl vorerst die Lichter aus, zumindest gilt das für die 1. Seniorenmannschaft. Die hatte sich zwar trotz einer desolaten Rückrunde – gerade mal sechs Punkte stehen da zu Buche – für ein weiteres Jahr die Qualifikation für die Bezirksliga des Fußball-Verbandes Mittelrhein gesichert, wird da aber nicht antreten.

Wie die Zweite Mannschaft des FC Wegberg-Beeck es in der abgelaufenen Saison gemacht hat, wird der Verein Heinsberg-Lieck zwar für den Spielbetrieb melden, aber – wie schon erwähnt – nicht antreten. War die Entscheidung in Beeck vor Jahresfrist vom Vorstand so gewollt, geht Heinsberg-Lieck den Weg aus personellen Gründen. Dem FC fehlen einfach die Spieler. Nach bereits vier Abgängen in der Winterpause hat sich nach Saisonende fast das komplette Stammpersonal des Teams abgemeldet. Abgezeichnet hatte sich die personelle Entwicklung schon länger, und gipfelte im Nichtantreten am letzten Bezirksliga-Spieltag, als man für die Partie beim FC Roetgen keine Mannschaft mehr zusammen bekam.

Heinsbergs Vorsitzender Jürgen Heinrichs, bis zuletzt ja noch selbst aktiv auf dem Platz, bestätigte auf Nachfrage: „Ja, wir mussten das Spiel in Roetgen absagen, weil wir einfach nicht genug Spieler hatten“. Als einen der Gründe, warum gerade jetzt so viele Spieler dem Verein den Rücken kehren, sieht Heinrichs den mangelnden Komfort im Heinsberger Seestadion, mit dem ungeliebten Aschenplatz. „Da würde uns sicher ein Kunstrasenplatz weiterhelfen“, so die Meinung des Vorsitzenden. Seit 2017 führt Jürgen Heinrichs den Verein schon als 1. Vorsitzender, und das will der 45-Jährige auch gerne bleiben, trotz der augenblicklichen, sportlichen Talfahrt.

Nach seiner Profikarriere, die er wegen eines Kreuzbandrisses aufgeben musste, führte Heinrichs die „Heinsberger Löwen“ zunächst als Spielertrainer in die Erfolgsspur, schaffte mit dem Verein 2018 gar den Aufstieg in die Bezirksliga. Gleich im ersten Jahr belegte man da am Saisonende Tabellenplatz sechs, hatte sich zu einer festen Größe in der Liga gemausert. Der 1. FC Heinsberg-Lieck wurde sogar Vorbild für andere. So unter anderem für den SV Helpenstein, der nach seinem Aufstieg in die Bezirksliga 2019 als Saisonziel formulierte: „So abschneiden wie der 1. FC Heinsberg-Lieck in seinem ersten Bezirksliga-Jahr, nämlich Sechster werden“.