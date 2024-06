Änderungen im Mittelrheinpokal Beifall für diese Reform

Was der Fußball-Verband Mittelrhein mit seiner umfassenden Pokalreform da nun festgezurrt hat, dürfte auch hierzulande auf großen Beifall stoßen. Denn speziell vielen Trainern war die Hatz durch den Kreispokal im Juli und August stets ein sehr schmerzhafter Dorn im Auge, standen die bis zu zwei Spiele in einer Woche einer konzentrierten Vorbereitung im Wege. Dazu kollidierte der Kreispokal in dieser Zeit immer gerne auch mit Vereinsturnieren.