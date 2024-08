Nur 2:1 beim Rurdorfer Sommercup Beeck betreibt gegen Erkelenz massiven Chancenwucher

Das Achtelfinale ist natürlich auch Beecks Ziel – der FC tritt dazu ebenfalls am Freitag bei A-Ligist SV Roland Millich an. Da Beeck parallel aber auch in Rurdorf das Halbfinale gegen Landesligist SV Breinig spielt, gibt es eine Terminkollision. „Wir haben bei Millich in den vergangenen Tagen alles versucht, den Termin zu verschieben – leider vergeblich“, sagt Schmalenberg. Das war auch deswegen schwierig, da Millich zurzeit auch Ausrichter der Hückelhovener Stadtmeisterschaft ist – so muss Beeck parallel nun zweimal ran.