2:0 im Kreispokal gegen SC 09 Beeck müht sich zum Achtelfinal-Sieg

Noch 2019 kickte der SC 09 Erkelenz in der B-Liga. Es folgten drei Aufstiege in fünf Jahren – die Blau-Weißen spielen künftig nun wieder in der Landesliga. Dass der Traditionsklub aus seinem jahrelangen Dornröschenschlaf erwacht ist und nun wieder auf vermehrtes Interesse stößt, zeigte sich auch beim Achtelfinalspiel gegen Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck: Unter den rund 200 Zuschauern am Josef-Geiser-Kunstrasenplatz waren etliche Akteure aus großen und vergangenen SC 09-Zeiten – so Trainer/Spieler Peter Moll (der wird am Freitag in einer Woche übrigens 70 Jahre alt), Torwartlegende Harald Graumann und die Feldspieler Friedel Schacken und Rudi Wolff.