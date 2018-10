Fußball-A-Liga: Sparta Gerderath reist zur SG Katzem/Lövenich

KREIS HEINSBERG Kreisliga A: Die SG Katzem/Lövenich spielt bisher eine gute Rolle, am Sonntag kommt Sparta Gerderath.

Am neunten Spieltag der Kreisliga A fährt Spitzenreiter Sparta Gerderath zum bislang sehr überzeugenden Aufsteiger SG Katzem/Lövenich. Naturgemäß geht die Sparta als Favorit in die Partie, und sollte die starke Offensive wieder treffsicher sein, wird es für die Spielgemeinschaft kompliziert. Allerdings werden die Gerderather den Gegner in keiner Weise unterschätzen.