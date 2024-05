Wichtige Personalie beim Neu-Mittelrheinligisten Urgestein Yannik Leersmacher verlängert in Beeck

Nach dem letzten Regionalligaspiel gegen Gütersloh war auch Yannik Leersmacher, Urgestein des FC Wegberg-Beeck (seit den Bambini für den FC am Ball), gefragt worden, ob er seinen auslaufenden Vertrag verlängern würde. Das konnte der 26-Jährige da noch nicht zusichern, sagte aber: „Ich werde das in der nächsten, spätestens in der übernächsten Woche entscheiden. Ich werde das sicherlich nicht bis zum 30. Juni rauszögern.“