Motorsport: Freud und Leid liegen nah beieinander

Wegberg Motorsport: Sieg und Doppelpodium für Leipert Motorsport im thailändischen Buriram bei der Super Trofeo Asia.

Die Lamborghini-"Verfeinerer" von Leipert Motorsport aus Rath-Anhoven reisten mit Teamchef Ingo Leipert an der Spitze nach Buriram in Thailand, um die starke Leistung vom Sepang-Wochenende auszubauen. "Und dabei wurden die Erwartungen bei weitem übertroffen", wie Ingo Leipert bilanzierte, "Doppel-Pole und ein Sieg in der PRO- und PRO-AM-Klasse war das Maximum, was wir erreichen konnten. Der Startunfall im zweiten Rennen ist für Juuso und Mikko sehr schade, denn dadurch haben sie auch die Führung in der PRO-AM-Meisterschaft verloren. Platz zwei für Richard und Ben ist ein gutes Ergebnis, aber wir hatten mehr verdient. Es ist nicht korrekt, den Sieg durch ein Foul eines Rivalen zu verlieren, der nicht einmal mit einer Strafe sanktioniert wurde. Wir werden unser Bestes geben, um den Abstand zum Meisterschaftsführenden in Suzuka/Japan am 30. Juni und 1. Juli weiter zu verringern." Rennverläufe der Startnummer 2: Die australische PRO-Fahrerpaarung Ben Gersekowski/Richard Muscat sicherte sich im Qualifying die Pole-Position für beide Rennen. Gersekowski startete das erste Rennen und baute die Führung mit schnellen Rundenzeit aus, um in Runde 16 das Steuer an Muscat zu übergeben, der die Zielflagge als Sieger mit unglaublichen 21,8 Sekunden Vorsprung sah.