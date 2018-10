Freie Schwimmer Wegberg feiern ihr 25-jähriges Vereinsjubiläum

Wegberg Schwimmen: Freie Schwimmer richten Stadtmeisterschaften aus und feiern 25-jähriges Vereinsjubiläum.

Ins Grenzlandringbad lud der Stadtsportverband Wegberg alle Schwimmer, die in Wegberg wohnen, zur Schule gehen oder dort einem Verein angehören zu den Stadtmeisterschaften ein. In diesem Jahr wurden die Schwimmwettkämpfe etwas gekürzt. Anstatt der 100-Meter-Strecken waren die Sprinter in allen Lagen über 50 Meter gefordert, ergänzt um die 100 Meter Lagen. Dafür waren gerade bei den Herren die letzten Läufe sehr gut besetzt, so dass das Wasser im Grenzlandringbad einige Male über den Beckenrand schwappte.