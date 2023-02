Siebter der Frauen-Mittelrheinliga Sportfreunde Uevekoven sind auf der Suche nach Konstanz

Ein Testspiel hat Uevekoven bislang noch nicht absolviert. Damit geht es am Wochenende aber los. Am 26. Februar spielen die Sportfreunde bei Fortuna Köln II, am 3. März daheim gegen den TuS Jahn Hilfarth und am 5. März daheim gegen den SC Selfkant. Für das Wochenende darauf suchen die Sportfreunde noch einen Gegner. In die Rückrunde starten sie am 19. März beim TuS Jüngersdorf-Stütgerloch.