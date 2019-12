Frauen-Fußball : Uevekoven unterliegt dem Tabellenführer

Frauen-Fußball Für die Sportfreunde Uevekoven war die Niederlage bei Bayer Leverkusen zu erwarten: Gegen den Tabellenersten ging die Mannschaft bereits in der klaren Rolle der Unterlegenen ins Spiel, was sich mit einem 0:4 auch bestätigte.

Die offensiv starken Leverkusener ließen den Gästen nicht viele Chancen und zeigten bereits nach zehn Minuten mit dem Führungstreffer ihr Können. In der zweiten Hälfte machte die Heimmannschaft schnell alles klar (56., 67.) und rundete zwei Minuten vor dem Abpfiff ihren Erfolg mit dem vierten Tor ab. Für die Sportfreunde Uevekoven bedeutet die deutliche Niederlage, dass sie weiterhin den zehnten Platz in der Tabelle belegen. Mit bislang nur acht Punkten ist die Mannschaft vor dem Abstieg noch nicht gewappnet. Auch das letzte Spiel in der Hinrunde wird das Team vor eine Herausforderung stellen, denn mit GW Brauweiler erwartet Uevekoven kommende Woche den Tabellendritten.