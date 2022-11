„Jil, du musst ins Tor, Fischi hat Rot“ Wie Jil Frehse zu ihrem besonderen Bundesliga-Debüt kam

Zuerst dachte in an einen Scherz, doch mein erster Bundesligaeinsatz stand wirklich bevor. Zum Glück hatte ich keine Zeit zum Nachdenken, und unaufgewärmt ging es ab ins Tor“, schildert Jil Frehse die Sekunden vor ihrem ungeplanten Bundesligadebüt. Islacker selbst trat den Elfmeter – Frehse parierte und rettete ihrer Elf so die 2:1-Pausenführung. „Besser hätte meine erste Aktion also nicht laufen können“, bemerkt sie. Zu zehnt hatte Turbine in der zweiten Halbzeit dann aber einen schweren Stand, verlor noch 2:4.