Fußball : Pokalheld aus dem Ruhestand

Ausnahmsweise trat Trainer Frank Bauer noch mal selbst vor den Ball – und erzielte prompt beide Tore. Foto: August Kohlen (nipko)/Kohlen,August (nipko)

Erkelenz Frank Bauer, Trainer des SV Golkrath, musste selbst ran und schoss seinen Verein eine Runde weiter.

Marvin Wibbeke

Es ist schon sechs Jahre her, dass Frank Bauer, der Trainer des Fußball-A-Ligisten SV Golkrath, selbst aktiv gegen den Ball getreten hat. Dann war Schluss – mit 30 Jahren. „Die Ärzte haben mir das Fußballspielen verboten“, sagt Bauer, der mit mehreren Bandscheibenvorfällen zu kämpfen hatte. Bedauert hat er diese Entscheidung nicht, schließlich sei er seiner Frau und seinen Kindern gegenüber in der Pflicht, sagt er. „Ich muss doch meine Kinder ohne Schmerzen aus der Wanne heben können.“

Weil es ohne Fußball aber doch nicht geht, ist Bauer als Trainer tätig. Mit dem SV Golkrath geht er nun in seine dritte Saison. Am Dienstag trat für den Verein ein kurioser Fall ein. Um 19 Uhr stand das Kreispokalspiel beim VfR Granterath auf dem Plan. So weit, so unspektakulär. Weil die Golkrather aber beim Rurdorfer Sommercup überraschenderweise sowohl den SV Brachelen als auch Bezirksligist Germania Lich-Steinstraß besiegt hatten, musste Golkrath dort zeitgleich gegen Borussia Freialdenhoven ran.

„Wir haben viel herumtelefoniert und wirklich jeden angefragt, der eine gültige Spielerlaubnis besitzt“, sagt er lachend. Am Ende konnten tatsächlich zwei Teams gestellt werden, teils mit Spielern aus der zweiten Mannschaft, teils wurden Leute reaktiviert, die schon länger nicht mehr gegen den Ball getreten hatten. Und so kam es, wie es kommen musste, auch Frank Bauer stand auf dem Feld – im Pokal gegen Granterath. Stehen ist dabei auch das richtige Wort. „Das war schon viel Standfußball, was ich da geboten habe“, sagt er. „Anders wäre das nicht möglich gewesen.“