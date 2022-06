Bei den Finals in Berlin : Hindernisläufer Frederik Ruppert wird Vizemeister

Bei den Finals in Berlin

Leichtathletik Hindernisläufer Frederik Ruppert vom SC Myhl ist bei den Deutschen Meisterschaften über die 3000-Meter-Distanz Zweiter geworden. Ruppert war aufgrund seiner guten Form als leichter Favorit im Olympiastadion an den Start gegangen, musste sich dann aber dem amtierenden und neuen Deutschen Meister Karl Bebendorf geschlagen geben.

Im Rennen hatte sich schnell herauskristallisiert, dass Bebendorf und Ruppert den Titel unter sich ausmachen werden. Bereits nach einer Runde setzten sich die beiden Konkurrenten vom restlichen Feld ab. Bei schwülen 30 Grad Außentemperatur im Berliner Olympiastadion wechselten sich die Kontrahenten an der Spitze ab, ehe Bebendorf zum Start der letzten 400 Meter das Tempo verschärfte. Frederik Ruppert blieb dran, konnte am Dresdener aber nicht mehr vorbeiziehen. Damit feierte Bebendorf nach 2019, 2020 und 2021 die vierte Deutsche Meisterschaft über die 300-Meter-Hindernis in Folge.