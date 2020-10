Fußball-Bezirksliga : Wegbergs Zweite mit überzeugendem Sieg

Wegberg Für die Zweite Mannschaft des FC Wegberg-Beeck gab es gegen Aufsteiger VfR Würselen es ein 3:1, durch das die Beecker in der Bezirksliga in Schlagdistanz zur Tabellenspitze bleiben.

Die Zweite Mannschaft des FC Wegberg-Beeck belegt derzeit zwar „nur“ Platz sieben der Fußball-Bezirksliga, Staffel 4. Mit bereits neun Punkten hält sie aber Kontakt zu Platz eins, und bleibt nach fünf gespielten Partien unbesiegt. Am Sonntag hatte sie es auf dem Kunstrasen im Beecker Waldstadion mit Aufsteiger VfR Würselen zu tun, und den besiegte das Team völlig verdient mit 3:1 (1:0). Obwohl Beecks Trainer Mark Zeh einige Stammkräfte ersetzen musste – unter anderem fehlten verletzungsbedingt Kapitän Yves Henckens, Amaar Zayton, Christoph Geiser – ging die Wegberger Zweitvertretung gleich in die Offensive, setzte den Gast aus dem Aachener Land unter Druck. Schon in Minute vier bot sich so auch Pamir Hemat die Chance zum 1:0. Aber anstatt den Abschluss zu suchen, versuchte er es weiter mit einem zuvor gelungenen Dribbling und scheiterte an Gäste-Keeper Tobias Schleip. Auch nach tollem Sololauf von Christos Tsopanides viel kein Tor, seine Flanke fand in der Mitte keinen Abnehmer (10. Minute). Fünf Minuten später schlug Kapitän Benyamin Malekzadeh einen Freistoß von der linken Seite in den gegnerischen Fünfmeterraum, aber wieder gab es keinen Abnehmer, Torhüter Schleip konnte mühelos klären.