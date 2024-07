Warum der Verteidiger doch in Beeck blieb Merlin Schlossers ungewöhnlicher Schritt

Am 10. Februar feierte Merlin Schlosser über weite Strecken ein gutes, am Ende aber ein tragisches Debüt im Beecker Trikot: 0:0 stand es in der Regionalligapartie im Waldstadion gegen den Tabellenzweiten 1. FC Bocholt bis zur 78. Minute, als dem bis dahin solide spielenden gebürtigen Hessen ein fataler Fehler unterlief: Sein Versuch, den Ball von der Außenlinie nach vorne zu schlagen, misslang. Ein Bocholter bekam den Fuß dazwischen, der Ball sprang so ebenso unkontrolliert wie ungeplant in Beecks Strafraum zu Bocholts Torjäger Malek Fakhro. Der umkurvte Keeper Ron Meyer und wurde von dem dann von den Beinen geholt – Elfmeter. Den nutzte Fakhro selbst zum 1:0. Am Ende gewann Bocholt eine Partie, die lange Zeit auf ein 0:0 hinauslief, noch 2:0. Womit auch Schlossers Debüt verdorben war.