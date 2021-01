Fußball-Regionalliga : Beeck verpflichtet Stürmer Jannik Mause

Der FC Wegberg-Beeck tritt am Wochenende beim FC Schalke 04 an. Foto: Michael Schnieders

Wegberg Der FC Wegberg-Beeck hat sich mit Jannik Mause verstärkt. Der 22-Jährige wird bereits am Samstag beim Spiel auf Schalke dabei sein. Etliche FC-Akteure sind verletzt.

Viele angeschlagene und verletzte Akteure, dazu noch ein aussortierter Spieler, umgekehrt aber auch ein ganz neuer Angreifer: So stellt sich die Personalsituation beim FC Wegberg-Beeck vor der Partie am Samstag im umgebauten Parkstadion bei der U 23 des FC Schalke 04 dar.

Beim dortigen SC Setterich lernte er auch das kleine Fußballeinmaleins. Weitere Jugendstationen waren danach Germania Dürwiß, Hertha Walheim und Roda Kerkrade, ehe er in der B-Jugend zum 1. FC Köln wechselte. 2016 ging er zur U19 des FSV Mainz. Von 2017 bis 2019 kickte er für die FSV-Zweite in der Regionalliga Südwest, dem eine Saison in derselben Liga beim TSV Steinbach Haiger folgte. Im Sommer 2020 wechselte er dann nach Rödinghausen. Dort kam er in der laufenden Saison 16 Mal zum Einsatz und schoss zwei Tore – eines davon am 23. September zum 2:0-Endstand ausgerechnet in Beeck.