Torreiches Spiel gewinnt RW Oberhausen FC verliert ein Spiel erstmals in der Abwehr

Nachdem Meyer erneut gegen Ezekwem mit einer spektakulären Parade einen Treffer noch hatte verhindern können (19.), war es dann aber so weit: Mit einer feinen Einzelleistung egalisierte Ezekwem (22.). Kurz zuvor hatte der freilich eine „tiefgelbe“ Karte nach einem Foul der übleren Sorte an Takahito Ohno gesehen – so mancher Schiri hätte dafür Rot gezückt. Im Anschluss an einen Freistoß von Ex-Profi Moritz Stoppelkamp und der folgenden Hereingabe von Moritz Montag drückte Tim Stappmann den Ball zur Oberhausener Führung über die Linie (26.) – binnen vier Minuten hatte RWO das Spiel gedreht.