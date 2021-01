Fußball-Regionalliga : Beecker Herrlichkeit währt nur bis zum 0:1

Fußball-Regionalliga Nach einem sehr ordentlichen Beginn kam der FC bei Rot-Weiß Oberhausen noch unter die Räder – Endstand 0:5. Coach Michael Burlet ärgerte sich über viele einfache Fehler und räumte ein, vielleicht zu offensiv aufgestellt zu haben.

„Wir werden in Oberhausen auf Sieg spielen. Denn mit Remis kommt man in dieser Liga auf Dauer nicht weiter“ – das hatte Michael Burlet, Trainer des FC Wegberg-Beeck, vor dem Rückrunden-Auftakt im Niederrhein-Stadion bei RWO angekündigt. Wie ernst es ihm damit war, bewies der 56-Jährige dann mit der Aufstellung: Mit Shpend Hasani und Manuel Kabambi im Zentrum sowie Jan Bach und Jeff-Denis Fehr auf den Außenbahnen nominierte er vier durchweg offensiv ausgerichtete Akteure für die Anfangsformation.

Doch nicht nur die Aufstellung war offensiv, sondern auch die Einstellung. Denn nicht etwa RWO drückte von Beginn an auf die Tube, sondern der Gast. In der ersten Viertelstunde war Beeck – sicherlich ein wenig überraschend – klar tonangebend, setzte sich in Oberhausens Hälfte fest, spielte mutig und durchdacht nach vorne, kam bevorzugt über die linke Seite. Fehr kam auch rasch zu einem nennenswerten Abschluss – der Ball flog nur knapp über den Balken (4.). „In der Anfangsviertelstunde habe auch ich uns besser als den Gegner gesehen“, meinte Burlet.