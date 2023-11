Regionalligist Beeck verliert deutlich Ungleiches Duell zweier Aufsteiger

Einige positive Erkenntnisse gab es aus Beecker Sicht aber auch: So feierte Toranosuke Abe als Einwechselspieler seinen Einstand in Beeck – und bewies dabei in einer Szene, dass er nicht nur sehr laufstark ist, sondern wohl auch eine brauchbare Schusstechnik hat: Seine sehenswerte und wuchtige Direktabnahme mit dem Außenspann klatschte aus 20 Metern an den Pfosten – da wäre Peters eher nicht herangekommen (82.). Und ebenfalls positiv: Hasani und Norman Post kassierten beide nicht ihre fünfte Gelbe Karte, sind damit also auch in Düsseldorf einsatzbereit.