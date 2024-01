Halbjahreszeugnisse FC Wegberg-Beeck (Sturm) „Kleesani“ – ein starkes Duo als Lebensversicherung

Info

Testspiele Erwartungsgemäß musste Beecks für Mittwoch geplante Testspiel bei Landesligist SV Helpenstein witterungsbedingt abgesagt werden. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: Am Dienstag (Anstoß 20 Uhr) unternehmen die beiden befreundeten Klubs einen neuen Anlauf – ab Dienstag sollen die Temperaturen ja auch im zweistelligen Plus-Bereich liegen. Am Samstag steht für Beeck aber nun erst einmal die Partie beim luxemburgischen Erstligisten FC Wiltz an (Anstoß 15 Uhr).



Rahmenterminplan Am Donnerstag hat der Fußball-Verband Mittelrhein den Rahmenterminplan für die kommende Saison veröffentlicht. Sollte Beeck absteigen, wartet auf die Kleeblätter eine Monster-Punktspielpause von über drei Monaten. Denn das letzte Regionalligaspiel, die Heimpartie gegen den FC Gütersloh, ist am 18. Mai. Erst am 24./25. August startet dann die Mittelrheinliga.