Regionalligist schließt Vorbereitung Beeck siegt im Abschlusstest beim SV Helpenstein mit 5:0

Fußball-Regionalliga · Der FC Wegberg-Beeck schließt seine starke Vorbereitungen mit einem weiteren Testsieg. Doch die Zeit des Testens ist vorbei, am Samstag steht in der Regionalliga schon wieder ein Pflichtspiel an.

24.01.2024 , 18:45 Uhr

Erzielte beim SVH zwei Tore für ­Beeck: Leon Pesch. Foto: Michael Schnieders

Mit einem klaren Sieg (3:0 bei Landesligist SV Eilendorf) war der FC Wegberg-Beeck in die Testspiele gestartet, mit einem noch klareren beendete er sie: Bei Landesligist, Nachbar und inoffiziellem Kooperationspartner SV Helpenstein siegten die Kleeblätter 5:0. Auf Zuspiel Shpend Hasanis besorgte Timo Braun das 1:0 (13.). Einen weiten Diagonalball von Kapitän Maurice Pluntke veredelte Leon Pesch mit dem 2:0 (21.). Der ließ nach einer flotten Kombination mit seinem zweiten Tor dann auch rasch das 3:0 folgen (27.). Danach war Beecks Torhunger erst einmal gestillt. Justin Hoffmanns mit einem Strahl aus 20 Metern (76.) und Mathias Hülsenbusch mit einem schulbuchmäßigen Kopfball nach einer Ecke (81.) erhöhten dann in der Schlussphase noch auf 5:0. „Es war ein guter Test, wir haben das souverän gemacht und uns viele Chancen auch gut rausgespielt. Und hinten haben wir bis auf einen Helpensteiner Pfostenschuss nichts zugelassen“, bilanzierte zufrieden Beecks Sportlicher Leiter Friedel Henßen. Jetzt gilt beim FC alle Konzentration dem Samstag. Dann starten die Kleeblätter mit dem eminent wichtigen Nachholspiel beim direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf II in die Rückrunde.

(emo)