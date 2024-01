Halbjahreszeugnisse FC Wegberg-Beeck (Mittelfeld) Routinier Wilms führt die junge Garde an

Toranosuke Abe (ein Einsatz): Der Japaner, erst kurz vor Ende der Hinrunde verpflichtet, ist läuferisch extrem stark. „Der läuft wirklich wie eine Nähmaschine, gibt in jedem Training Vollgas“, sagt Coach Mark Zeh. Beim 0:3 in Gütersloh feierte Abe als Einwechselspieler seinen Einstand – und hatte direkt Pech mit einem sehenswerten 25-Meter-Kracher an die Latte. Im Pokal gegen Alemannia Aachen spielte er dann auch schon von Anfang an – als Vertreter für Justin Hoffmanns auf der rechten Seite. Da machte er seine Sache ordentlich. „Toranosuke ist topfit, da muss man sich nur seinen Körper angucken. Wir sind alle gespannt, was er in der Rückrunde zeigen wird“, sagt Henßen.