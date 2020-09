Fußball-Regionalliga : Rolf Göttel sieht von Beeck nur ein Eigentor

Durch dieses Eigentor gerät Beeck gegen Rödinghausen in Rückstand: Yannik Leersmacher (nicht im Bild) lässt seinem Keeper Stefan Zabel keine Chance. Beecks Nils Hühne (rotes Trikot) kann nicht mehr eingreifen. Foto: Michael Schnieders

Fußball Rolf Göttel, die Stimme vom Bökelberg, sprang gegen Rödinghausen als Stadionsprecher ein. Yannik Leersmacher unterlief ein Missgeschick.

Die „Stimme vom Bökelberg“ war da: Rolf Göttel, 30 Jahre lang Stadionsprecher im berühmten Gladbacher Stadion, in dem er hunderte Treffer der stürmischen Fohlen ansagte mit dem Slogan „Tor für die Borussia“.

Weil der etatmäßige Sprecher Romulus Timar nicht zur Verfügung stand und seine vorgesehene Vertreterin Lisa Tellers krankheitsheitbedingt am Spieltag absagen musste, musste Beeck kurzfristig improvisieren – und wurde bei Göttel fündig.

„Rolf ist ein guter Bekannter von mir, er hat sofort zugesagt unter der Bedingung, keinen Firlefanz machen zu müssen“, erläuterte Beecks Geschäftsführer Thomas Klingen. Glück brachte der Prominente am Mikrofon den Beeckern aber nicht: Göttel konnte kein Tor für den FC Wegberg-Beeck ansagen. Am Ende stand im Regionalliga-Spiel gegen den SV Rödinghausen eine verdiente 0:2-Niederlage.

„Nach vorne lief nicht viel, das muss man akzeptieren. Dann darf man aber hinten nicht so viele Fehler machen. Und das haben wir gerade beim ersten sehr frühen Tor getan. Das haben wir gleich doppelt vorbereitet – und dann schießen wir es auch noch selbst“, grantelte Beeck Coach Michael Burlet.

In der Tat: Nach einem Ballverlust gab es ein überflüssiges Foul, und der folgende Freistoß von Nico Buckmaier rutschte Yannik Leersmacher, der für den verletzten Shpend Hasani neu ins Team gekommen war, beim Klärungsversuch über den Fuß – der Ball schlug im Beecker Gehäuse ein (4.).

Die frühe Führung spielte dem Gast natürlich in die Karten. Beeck zeigte Wirkung, leistete sich im Aufbau viele leichte Ballverluste und durfte sich zweimal bei Keeper Stefan Zabel bedanken, gegen die in Halbzeit eins deutlich überlegenen Gäste, die konsequent sehr früh störten, nicht höher in Rückstand geraten zu sein. Umgekehrt stand nur eine nennenswerte Offensiv-Aktion der Gastgeber: Eine scharfe Hereingabe von Tom Geerkens nach einem Doppelpass verfehlte Justin Hoffmanns denkbar knapp – vielleicht hätte dieser da aber auch mit dem Kopf hingehen sollen (32.).