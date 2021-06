Niederlage gegen RWE zum Abschluss : Sohn von Horst Köppel wird Geschäftsführer in Beeck

Vom Grenzlandring aus verfolgten rund 350 Essener Fans die Partie im Beecker Waldstadion, begleitet von einem stattlichen Polizeiaufgebot. Foto: Schnieders/Michael Schnieders

Fußball-Regionalliga Beeck verlor das Saisonfinale gegen Essen 0:2. Der Sieg wird dem Gast im Aufstiegsrennen vermutlich aber nichts mehr nutzen – Konkurrent Dortmund siegte 2:1 in Wuppertal. Neuer Leiter der Beecker Geschäftsstelle wird Philipp Köppel.

Rund 350 Fans begleiteten Rot-Weiss Essen zum Saisonfinale beim FC Wegberg-Beeck – in dem Wissen, keinen Eintritt ins Stadion zu bekommen. Das war zwar eine Menge, aber weit weniger als gedacht, denn in sozialen Netzwerken war zuvor von 1000 Anhängern die Rede, die die Reise nach Beeck zur moralischen Unterstützung des Teams mitmachen würden. Das stattliche Polizeiaufgebot eskortierte die lautstarke, aber friedliche Schar, zu der unüberhörbar der in Essener Fankreisen sehr populäre „Glockenhorst“ gehörte, zum Grenzlandring.

Von dort verfolgten die Fans die Bemühungen ihrer Lieblinge, doch noch Meister zu werden und der U23 Borussia Dortmunds den Aufstieg zu entreißen. Zur Pause sah es auch danach aus: Essen hatte mit 2:0 den dafür erforderlichen Zwei-Tore-Vorsprung herausgeschossen, und Dortmund lag beim Wuppertaler SV 0:1 hinten – RWE war bei Punktgleichheit zu diesem Zeitpunkt ein winziges Törchen besser.

Info Am Anfang nutzt RWE zwei Ecken zu zwei Toren Beeck: Zabel – Hühne, Wilms, Leersmacher (55. Brauweiler) – Hoffmanns, Kühnel, Mandt (79. Post), Fehr (74. Kleefisch) – Geerkens – Hasani, Mause (66. Merl)



Tore: 0:1 Heber (1.), 0:2 Leersmacher (11., Eigentor)



Rote Karte: Kefikir (RWE) wegen Nachtretens (13.)

Während sich am Resultat im Beecker Waldstadion in der zweiten Halbzeit nichts mehr änderte, sah das im Wuppertaler Zoostadion anders aus: Dortmund gewann noch 2:1 und blieb damit Erster. Ob das nun so bleibt, wird am Grünen Tisch entschieden. Denn RWE hat gegen einige Dortmunder Spielwertungen beim Westdeutschen Fußball-Verband Einspruch eingelegt. Was mit der Corona-Quarantäne des BVB vor wenigen Wochen zu tun hat.

Beeck hatte mit all dem nichts am Hut – für den FC ging es einfach um einen vernünftigen Saisonabschluss. Der gelang wegen der Anfangsphase nicht so recht. Nach elf Minuten führte der Gast nach zwei Ecken auch schon 2:0. Bereits nach 35 Sekunden traf Daniel Heber so zum 1:0, dann unterlief Yannik Leersmacher nach einem Schuss von Essens Torjäger Simon Engelmann ein Eigentor (11.). Zwei Minuten später sah Essens Oguzhan Kefkir nach einer Tätlichkeit gegen Jeff-Denis Fehr Rot.

Danach passierte nicht mehr viel. Essen beschränkte sich in Unterzahl weitgehend darauf, das wichtige 2:0 zu halten, und Beeck brachte, abgesehen von zwei kernigen Schüssen von Tom Geerkens (44.) und Shpend Hasani (64.), das RWE-Tor nicht ernsthaft in Gefahr. „Wir sind einfach nicht zwingend genug geworden und bei den beiden Gegentoren waren wir zu schläfrig. Doch in puncto Einsatz und Willen kann ich meiner Mannschaft wieder einmal keinen Vorwurf machen“, sagte FC-Coach Mark Zeh.

Beim Abpfiff kam auf Essener Seite angesichts des voraussichtlich wertlosen Sieges kein großer Jubel auf. Essens Fans nahmen es mit Fassung – auch auf dem Heimweg. „Es ist alles friedlich geblieben“, erklärte Angela Jansen, Pressesprecherin der Polizei Heinsberg, die vor Ort war.

Vor dem Spiel wurden auf Beecker Seite neben Geschäftsführer Thomas Klingen auch zehn Spieler verabschiedet: Marvin Brauweiler, Tom Geerkens, Jacomo Patza, Yannick Filipovic, Denis Jansen, Gökan Lekesiz, Adrian Asani, Jannik Mause, André Mandt und Evangelos Skraparas.