Fußball-Regionalliga : Passages Zaubertor auf der letzten Rille

Fußball-Regionalliga Beeck gewann das Sechs-Punkte-Spiel gegen Wiedenbrück 2:0. Die sehr intensive und giftige Partie war von vielen Nickligkeiten und Animositäten geprägt. Kapitän Passage gelang mit seiner finalen Aktion ein spektakuläres Tor.

70 Minuten lang hatte Maurice Passage, Kapitän des FC Wegberg-Beeck, gegen Mitaufsteiger SC Wiedenbrück alles rausgehauen, was der Körper noch hergab – eine schmerzhafte Rippenprellung machte „Mo“ immer mehr zu schaffen. Dennoch gehörte der 29-Jährige in der beiderseits ebenso hitzig wie verbissen geführten Begegnung zu Beecks besten Akteuren, war sehr präsent.

In der 72. Minute beim Stand von 1:0 für den FC schlug dann seine ganz große Stunde: Nachdem Wiedenbrück vergeblich ein vermeintliches Foul im Strafraum an seinem Stoßstürmer Viktor Maier reklamiert hatte, leitete André Mandt den schnellen Gegenangriff ein, bediente den durchstartenden Passage. Fast von der Seitenlinie aus löffelte der dann den Ball aus rund 40 Metern Entfernung über Wiedenbrücks herausgestürzten Torhüter Marcel Hölscher zum entscheidenden 2:0 ins Tor.

„Das war ein Juan-Arango-Gedächtnistor – genauso hat der mal gegen Mainz getroffen“, jubelte direkt danach lautstark Beecks Macher Werner Tellers, der den Geniestreich des Kapitäns aus nächster Nähe verfolgt hatte und ihm anschließend liebevoll den Kopf tätschelte. Der Kunstschuss war Passages letzte Aktion – direkt danach musste er ausgewechselt werden. „Die Schmerzen an der Rippe wurden immer stärker“, erläuterte Passage und schilderte sein spektakuläres Tor: „Im Fallen habe ich noch den Flug des Balles verfolgt und dachte mir direkt, das könnte hinhauen.“ So war es. Und was Arango angeht: Borussia Mönchengladbachs Mittelfeldakteur hatte in der Tat so auch mal gegen Mainz getroffen – im Dezember 2012. Nur war’s bei ihm nicht von der rechten, sondern von der linken Seite.