Diese Veränderungen sind geplant Der FC Wegberg-Beeck erneuert den Kunstrasen und einen Kabinentrakt

Die unter der Oberschicht gelegene etwa ein Zentimeter dicke Fließmatte wird ebenfalls entsorgt. „Wir regulieren dann den Unterbau per GPS, 3D-Technik und mit Spezialgerät neu, ebnen ihn ein, erstellen so ein neues Planum“, erläutert Tellers. Als Planum bezeichnet man im Bauwesen allgemein die technisch bearbeitete Oberfläche von Boden mit festgelegten Eigenschaften. „Das ist eigentlich keine so große Sache. In zwei Tagen sollten wir damit fertig sein“, meint Tellers. Polytan habe sogar zur Bedingung gemacht, dass der Verein diese Arbeiten selbst übernimmt.