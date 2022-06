Marcus Johnen und Werner Tellers sprechen über die Zukunft in Beeck : „Der beste Neuzugang der letzten Jahre ist das neue Stadionzelt“

Seit knapp einem Jahr im Amt: Beecks Vorsitzender Marcus Johnen (l.) und Geschäftsführer Werner Tellers unterhalten sich im Stadionzelt. Im Hintergrund steht die Bronze-Büste des 2020 verstorbenen Vereinspatrons Günter Stroinski. Foto: Mario Emonds

Interview Fußball-Mittelrheinliga Seit der Mitgliederversammlung am 30. Juni 2021 lenken Marcus Johnen als Vorsitzender und Werner Tellers als Geschäftsführer maßgeblich die Geschicke des FC Wegberg-Beeck mit. Nach knapp einem Jahr im Amt zieht das Duo eine erste Bilanz und verrät, was beim ranghöchsten Fußballverein der Region nun so alles ansteht – unter anderem ein „Gentlemen-Agreement“ mit den SV Helpenstein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mario Emonds

Der Abstieg aus der Regionalliga ist verdaut, nun ist beim FC der Blick nach vorne gerichtet. Die Mittelrheinliga gehen auch Marcus Johnen und Werner Tellers mit viel Elan an. Im Gespräch mit dieser Redaktion verraten die beiden aber auch, was sie abseits des Platzes bewegt.

Zum Aufwärmen eine rückblickende Frage: Wie bewerten Sie die abgelaufene Regionalliga-Saison?

Lesen Sie auch Niederlage gegen Wuppertal : Beeck verabschiedet sich leise aus der Liga

TELLERS Wir müssen uns nicht kleiner reden, als wir sind: Angesichts unserer Strukturen und unseres kleinen Etats für die Erste Mannschaft, der – abgesehen von Homberg – noch nicht mal die Hälfte des nächstgrößeren Etats eines Klubs in dieser Liga ausgemacht hat, haben wir es überragend gemacht, und damit meine ich alle. Trainer, Mannschaft – und die Mannschaft drumherum. Alle haben sehr viel Zeit und Leidenschaft investiert, und die 31 Punkte, die wir in dieser Profiliga geholt haben, können sich sehen lassen. Natürlich ist es schade, dass wir den Klassenerhalt nicht geschafft haben, aber deswegen geht hier die Welt nicht unter. Auf alle Fälle haben wir gezeigt, dass wir mithalten können. Hauptproblem war eindeutig die Offensive. Wir haben nun mal nicht das Geld, um einen Stürmer zu holen, der 15 Saisontore garantiert. Bei uns regiert da vielmehr das Prinzip Hoffnung, dass einer durch die Decke geht – und das ist nicht passiert. Siehe Jonathan Benteke.

JOHNEN Wir hätten sicherlich in den direkten Duellen besser punkten müssen. Abseits des Platzes haben wir unsere Hausaufgaben aber gut gemacht. So war die Zusammenarbeit mit der Stadt Wegberg, der Polizei und dem Westdeutschen Fußball-Verband sehr gut – gerade auch, was die Sicherheitsauflagen angeht. So haben wir auch die großen Spiele gegen Rot-Weiß Essen, Alemannia Aachen und Preußen Münster sehr gut bewältigt.

Während Werner Tellers ja schon länger in Beeck dabei ist, haben Sie, Herr Johnen, mit Ihrer Wahl zum Vorsitzenden am 30. Juni 2021 völliges Neuland betreten. Wie fällt denn nach knapp einem Jahr Ihr Zwischenfazit aus?

JOHNEN Ehrlich gesagt war ich zunächst überrascht, wie vielfältig und arbeitsintensiv die Aufgabe hier ist. Das habe ich vorher in diesem Ausmaß nicht gedacht. Generell wollten wir dem Verein neue Strukturen geben – und dieser Prozess ist auch noch nicht abgeschlossen. Bis er in alle Köpfe so richtig angekommen ist, ist es noch ein weiter Weg. Zufrieden bin ich aber schon mal mit der Kooperation mit vielen Wegberger Institutionen. Wir wollen ein für alle offener Verein aus der Mitte dieser Stadt sein – und da sind wir auf einem guten Weg. Dazu gehört auch, dass wir verstärkt auf die Zusammenarbeit mit Wegberger Unternehmen setzen. Grundsätzlich vergleiche ich unsere Aufgabe hier gerne mit einem Fußball, der ein wenig an Luft verloren hat. Es gilt daher, den Ball nun wieder so weit aufzupumpen, dass er voll funktionstüchtig ist – aber nicht so weit, dass er Gefahr läuft zu platzen. Wir müssen alles eben mit Maß machen. Sehr zufrieden bin ich aber schon mal mit der Zusammenarbeit im Vorstand. Wir sind als Team in dem einen Jahr sehr gut zusammengewachsen.

Und Sie, Herr Tellers? Als Hauptsponsor sind Sie ja schon länger dabei, der Job im geschäftsführenden Vorstand ist aber auch für Sie Neuland gewesen.

TELLERS Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Zeitaufwand speziell im ersten halben Jahr so krass war, dass ich so was nicht noch einmal machen möchte. In erster Linie habe ich ja eine Firma zu leiten, bin Straßenbauer. Und Marcus ist Leiter einer Grundschule, kann also auch nicht rund um die Uhr für den Verein tätig sein.

Die bereits skizzierten Umstrukturierungen betreffen gerade auch die Geschäftsstelle. Da haben Sie mit Daniel Johnen nun eine hauptamtliche Kraft. Umgekehrt hat den FC Ende Mai Manfred Schneider verlassen, der hier rund 20 Jahre hauptamtlicher Platzwart war – nun ist er Greenkeeper bei Borussia Mönchengladbach. Wie wollen Sie ihn ersetzen?

TELLERS In der Mittelrheinliga brauchen wir sicherlich keine Vollzeitkraft auf der Geschäftsstelle. Daniel wird sich also auch um das komplette Gelände kümmern, wird eine Art Hausmeister sein und Instandhaltungsarbeiten durchführen. Unterstützt wird er dabei von Anton Miozga aus dem Betreuerteam der Ersten Mannschaft. Und für die Arbeiten, die die beiden nicht selbst ausführen können, haben wir ein Subunternehmen gewonnen. Mit dem haben wir die Vereinbarung getroffen, dass es nur dann zum Einsatz kommt, wenn wirklich Bedarf besteht. Eine größere Verpflichtung gehen wir da also nicht ein.

JOHNEN Dazu wird sich Daniel gemeinsam mit unserem Zeltwirt Heinz-Willi Maydt um die Orga kümmern.

TELLERS Eines möchte ich dazu noch anmerken: Das neue Zelt ist unser mit Abstand bester Neuzugang der vergangenen zwei Jahre. Das ist ja immer dann geöffnet, wenn das Trainingsgelände offen ist. Durch die Gastronomie im Zelt erzielen wir wirklich relevante Zusatzeinnahmen. Das neue Zelt gehört zu den infrastrukturellen Verbesserungen, die wir in den vergangenen Jahren sukzessive schon umgesetzt haben. Dazu zählen auch Asphaltierung und Pflasterung des Parkplatzes, das Aufstellen einer richtigen Pommes- und Würstchenbude – und die Instandsetzung der Heizungsanlage in den Umkleideräumen auf unsere Kosten. Und das, obwohl die Umkleiden ja eigentlich im Besitz der Stadt Wegberg sind. Der gehört ja das Areal unten – das Waldstadion selbst ist vereinseigen.

Neu regeln müssen Sie nach dem Rücktritt von Jugendleiter Horst Peschkes und dessen Stellvertreter Bojan Svrznjak aber gerade auch den Jugendbereich. Wie wollen Sie dieses Vakuum füllen?

JOHNEN Die administrativen Aufgaben haben nun erst einmal Stefan Frühling, unser dritter Mann aus dem geschäftsführenden Vorstand, und Kwame Nsiah, unser stellvertretender Jugendcheftrainer, übernommen. Und für den sportlichen Bereich sind die beiden Koordinatoren Schorsch Dreßen und Jörg Albertz sowie Jugendcheftrainer Stephan Houben zuständig.

Mal Hand aufs Herz: War für Sie nicht absehbar, dass sich Peschkes, ein ausgesprochenes Alphatier, auch entgegen seiner eigenen Beteuerung nicht mit seiner reduzierten neuen Rolle zufriedengeben wird? Einfacher ausgedrückt: War der Knall nicht vorprogrammiert?

JOHNEN Es war der Wunsch von Horst, kürzerzutreten und sich langsam zurückzuziehen. Daher war ich sehr froh, dass wir Schorsch und Jörg als Jugend-Koordinatoren gewinnen konnten. Verantwortung abzugeben ist nach so vielen Jahren intensiver Vereinsarbeit für den FC Wegberg-Beeck nicht einfach. Ich bedauere es sehr, dass Horst und Bojan diesen Weg nicht mit uns gemeinsam gehen. Wir bedanken uns ausdrücklich für die gute und intensive Arbeit der letzten Jahre. Fakt ist aber nun einmal, dass in der Vergangenheit nur sehr vereinzelt mal ein in unserer Jugend ausgebildeter Spieler auf Dauer den Sprung in die Erste Mannschaft geschafft hat. Ich hoffe sehr, dass sich das mittelfristig nun ändert. Auch die Kooperation mit Borussia Mönchengladbach nimmt wieder an Fahrt auf. Die ersten Gespräche sind geführt, und in der kommenden Saison wird die Zusammenarbeit deutlich intensiviert.

Was genau ist denn nun das neue Jugendkonzept, das federführend Schorsch Dreßen ausgearbeitet hat?

TELLERS Ab sofort sind die Trainer, die von Schorsch und Jörg für den Leistungsbereich A- bis D-Jugend ausgesucht worden sind, komplett selbst für die Rekrutierung ihres jeweiligen Kaders zuständig – nicht mehr die Jugendleitung. Wir dulden bei unseren Trainern keine Egotouren mehr, es geht absolut nicht darum, möglichst viele Titel mit E-Junioren, F-Junioren oder Bambini zu holen. In diesem Bereich sollen die Kinder einfach Spaß haben, das andere kommt danach. Und im Leistungsbereich haben unsere Trainer den klaren Auftrag, das Bestmögliche nicht für sich selbst, sondern für den Verein herauszuholen. Der Verein steht über allem.

Was Sie auch neu strukturieren müssen, ist der Marketingbereich. Wie wollen Sie das handhaben?

TELLERS Da werden wir zeitnah eine interne Lösung finden.

Eine Lösung bereits gefunden haben Sie auf einem anderen Sektor. Es gibt nun eine Art Kooperation mit dem SV Helpenstein, der sich anschickt, in die Landesliga aufzusteigen.

TELLERS Kooperation ist das falsche Wort, da es dazu überhaupt keine vertragliche Regelung gibt. Es ist vielmehr eine Art „Gentlemen-Agreement“. Das sieht vor, dass wir Spielern, die aus unserer A-Jugend kommen, bei uns aktuell keinen Vertrag für die Erste Mannschaft bekommen, perspektivisch aber durchaus interessant für uns werden könnten, einen Wechsel zum SV Helpenstein nahelegen. Dort können sie dann die ersten Schritte im Seniorenfußball machen und sich bewähren – und wir behalten diese so im Blick. Sollte Helpenstein aufsteigen, wäre das natürlich ideal. Dann würden diese Spieler nur eine Klasse unter der Mittelrheinliga zum Einsatz kommen, würden also richtig gefordert. Genau das wollen wir natürlich. Nach einem halben oder ganzen Jahr können wir dann gucken, ob wir jemanden davon gebrauchen könnten und dann eben zurückholen. So haben wir es mit Helpensteins Vorsitzenden Werner Derichs und Trainer André Lehnen abgesprochen. Konkret gehen jetzt drei Jungs aus unserer A-Jugend nach Helpenstein.

Hat sich eigentlich Regionalliga-Aufsteiger 1. FC Düren bei Ihnen noch mal gemeldet? Dessen Präsident Wolfgang Spelthahn hatte in einem Beitrag der WDR-Lokalzeit Aachen vor einigen Wochen ja den Eindruck erweckt, dass mit Beeck schon alles geregelt sei, falls der 1. FC seine Westkampfbahn bis zum Ligastart am 22./23. Juli nicht regionalligatauglich bekommt. Dann will Düren laut Spelthahn seine Heimspiele eben im Waldstadion austragen.

JOHNEN Einen dafür vereinbarten Gesprächstermin hat Düren kurzfristig abgesagt. Geklärt ist da gar nichts. Fakt ist nur, dass wir am Donnerstag dem 1. FC Düren schriftlich bestätigt haben, dass er beim Westdeutschen Fußball-Verband unser Waldstadion als Ausweichstadion angeben kann – so wie wir es immer mit dem Rheydter Grenzlandstadion getan haben. Da haben wir aber in vier Regionalligaspielzeiten nie ein Heimspiel ausgetragen.

Apropos Heimspiel: Sie hatten ja vor, sich als Gastgeber für das offizielle Saison-Eröffnungsspiel des Fußball-Verbands Mittelrhein zu bewerben, das am Freitag, 19. August, in der Mittelrheinliga stattfindet…

JOHNEN …und das haben wir auch bereits getan. Mal schauen, ob wir den Zuschlag bekommen.

Reichlich lädiert ist mittlerweile der 2009 in Betrieb genommene Beecker Kunstrasenplatz, seinerzeit der erste im Kreis Heinsberg. Wann wollen Sie den austauschen? Und welche Kosten veranschlagen Sie dafür?

TELLERS Da müssen wir in der Tat bald tätig werden. Für den Austausch des Kunstrasenbelags müssen wir mit rund 250.000 Euro rechnen. Wie wir das finanzieren wollen, weiß ich aber noch nicht.

JOHNEN Wir sind gerade dabei zu klären, welche öffentlichen Fördertöpfe es dafür gibt. Allein die Erneuerung des Kunstrasens in den beiden Strafräumen würde mit gut 40.000 Euro zu Buche schlagen. Das ist deswegen so viel, weil die Entsorgung des alten Rasens sehr teuer wird – wegen der darin enthaltenen Mikroplastik. 2023 werden wir die Erneuerung dieses Platzes aber definitiv angehen müssen.

Apropos Kosten: Um wie viel reduziert sich der Etat für die Erste Mannschaft in der Mittelrheinliga?

TELLERS Der Gesamtetat für das Regionalligateam – und damit meine ich wirklich alles inklusive – belief sich auf rund 500.000 Euro. Das mag nach viel klingen, ist es aber für Regionalliga-Verhältnisse ganz und gar nicht. Um auf Dauer in dieser Liga mitzuhalten, braucht man einen Etat von mindestens 800.000 Euro. In der Mittelrheinliga werden wir den Etat nun auf etwa 330.000 Euro reduzieren. Von etlichen Fixkosten kommen wir aber nicht runter. Ein sehr dicker Posten sind zum Beispiel die Beiträge für die Berufsgenossenschaft. Allein dafür müssen wir über 40.000 Euro aufwenden.

Was streben Sie sportlich in der Mittelrheinliga an?

TELLERS Wir wollen unter die ersten fünf Mannschaften – und das ist auch realistisch. Der Bonner SC mag der Topfavorit der Liga sein, weil er eben auch größere finanzielle Mittel hat. Doch mit einem guten Trainerteam, einer guten Mannschaft und gerade auch einem guten Teamgeist lassen sich wirtschaftliche Nachteile bis zu einem gewissen Grad ausgleichen – davon bin ich überzeugt. Lassen wir uns also mal überraschen. Und sollten wir am Ende Erster werden, sagen wir sicherlich auch nicht nein.

Coronabedingt steht immer noch die Feier zum 100-jährigen Vereinsbestehen aus. Wollen Sie die noch nachholen?

TELLERS Auf alle Fälle wollen wir das von unserem Jugend-Kooperationspartner Borussia Mönchengladbach dazu zugesagte Spiel der Borussen-Profis im Waldstadion noch nachholen – im Sommer 2023, und dann eben mit Borussias kompletten Kader für die Saison 2023/24. Dafür stehen wir mit Christofer Heimeroth, Borussias Leiter der Lizenzspielerabteilung, auch weiterhin in engem Kontakt.