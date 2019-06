Fußball : Beecks Remis macht SV vorzeitig zum Meister

76. Minute: Beecks Keeper Stefan Zabel holt diesen Freistoß von Dürens Philipp Simon noch prima aus dem Eck, rettet so den am Ende freilich wertlosen Punkt. Eine Viertelstunde später stand nach dem 1:1 in der altehrwürdigen Westkampfbahn Bergisch Gladbach als Meister und Aufsteiger fest. Foto: Michael Schnieders