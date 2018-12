Fußball: Bessere Vorzeichen als 2015 und 2017

Wegberg Fußball: Die Voraussetzungen für einen dritten Regionalligaaufstieg des FC Wegberg-Beeck sind günstig.

Sollte Beeck in der Rückrunde keinen gravierenden Einbruch erleiden, könnte der Aufstieg frühzeitig in trockenen Tüchern sein, hätte der FC so Planungssicherheit. Was gerade mit Blick aufs Personal ein immenser Vorteil wäre. Denn sollte sich im Mai die Rückkehr in die Regionalliga endgültig abzeichnen, wäre der Verein mit Sicherheit auch für einige sehr interessante Spieler eine Option, die nicht bis zum letzten Spieltag (der ist erst am 16. Juni) warten wollen, ob Beeck den Aufstieg nun schafft oder nicht.