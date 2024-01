Halbjahreszeugnisse FC Wegberg-Beeck (Tor) Ein Trio, bei dem wirklich die Chemie stimmt

Info

Motivationsrede Bei einem Teamfrühstück nach dem Training am vergangenen Samstag hat ­Beecks Boss Werner Tellers mit einer ebenso leidenschaftlichen wie eindringlichen Rede auf die Rückrunde eingestimmt. „Der Verein hat die historische Chance, den sportlichen Klassenerhalt zu schaffen – und dies als gallisches Dorf mit dem kleinsten Etat der Liga. Aber dafür müssen alle – ohne Ausnahme – einfach alles geben und in die Waagschale werfen. Denn nur als Team wird man sich gegen die scheinbare Übermacht der Gucci-Taschenträger in Person der Profi-Fußballer behaupten können“, erklärte Tellers in seiner ganz typischen Art.

Hintergrund Mit den Leistungen in den lediglich vier Spielen im November und Dezember war Tellers nicht mehr einverstanden. Was weniger mit den nackten Ergebnissen zu tun hatte – dafür aber umso mehr, was fehlenden Mut, Willen, Entschlossenheit und Körpersprache angeht. Speziell das 0:3 in Gütersloh war dem Macher schwer auf den Magen geschlagen. „Es ist alles andere als egal, ob wir absteigen oder nicht. Wir dürfen uns nun nicht entspannt zurücklehnen und uns daran erfreuen, dass es insgesamt bislang weit besser gelaufen ist, als alle gedacht haben“, bekräftigte der Geschäftsführer der Kleeblätter. Mit seiner Rede wollte er daher gerade auch einer gewissen Selbstzufriedenheit und Genügsamkeit entgegentreten.