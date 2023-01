Halbjahreszeugnisse FC Wegberg-Beeck (Mittelfeld) Norman Post ist nun ein Leistungsträger

Adrijan Behrami (zehn Einsätze): Der Sommerzugang, der von Mittelrheinliga-Absteiger SV Breinig kam, hat es beim FC schwer, stand nur beim 1:3 in Siegburg einmal in der Startelf, verzeichnete ansonsten überwiegend Kurzeinsätze. Zeh sieht ihn in erster Linie als Konkurrent für Torrens auf der Acht. „Im Training gibt Adrijan aber immer Vollgas, und das schätze ich sehr an ihm – ebenso, dass er zuhört und annimmt, was man ihm sagt“, merkt der Coach über ihn an.