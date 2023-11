Nach dem Spielausfall bei SV Lippstadt Deswegen sind Beecks Westfalen-Trips nicht unproblematisch

Wozu das führen kann, zeigt die Regionalliga-Saison 2017/2018. Da fielen bis März für Beeck vier Punktspiele aus. Im April standen so dann acht Partien an – vier englische Wochen in Folge. Vor April hielt Beeck noch Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen – danach nicht mehr. Die Jungs gingen schon nach zwei Wochen auf dem Zahnfleisch – die physische Belastung in der Regionalliga ist für ein Amateurteam wie Beeck nun mal eine ganz andere als in der Mittelrheinliga, der Akku zwischen den Spielen konnte in der kurzen Abfolge der Partien nicht mehr aufgeladen werden.