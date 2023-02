Rasanter Test gegen die U23 FC Wegberg-Beeck absolviert gelungene Generalprobe gegen Borussia

Aus der etatmäßigen Stammmannschaft fehlten – zumindest in der Anfangsformation – zwei Akteure. Zum einen Verteidiger Nils Hühne. „Er ist leider immer noch richtig krank. Bis Montag macht er eine Antibiotika-Kur. Ich hoffe sehr, dass er am Dienstag dann wieder ins Training einsteigen kann“, erläuterte Zeh. Für einen Platz in der Anfangself in Arnoldsweiler dürfte es für Hühne auf alle Fälle aber eng werden. Für ihn lief rechts in der Dreierkette Mathias Hülsenbusch auf.