Lob vom Gegner Zufriedenheit bei Beeck trotz Niederlage gegen Borussia

Beim FC wirkten auch zwei weitere Neuzugänge mit – beide wurden eingewechselt. Zum einen war das Paul Gelber. Der 19-jährige rechte Außenverteidiger kommt aus der U19 des 1. FC Köln. Dort hat er sowohl in der U17- als auch in der U19-Bundesliga gespielt. Zuvor wurde er bei Fortuna Düsseldorf ausgebildet. „Paul hat sich in unseren Testspielen gegen Teveren und Nettetal bereits beweisen können. Er wird mit seiner fleißigen Art und seiner Top-Einstellung eine rasche Entwicklung machen“, ist sich Houben sicher.