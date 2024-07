Rurdorf-Cup und Kreispokal Wie Beeck ein eventuelles Terminproblem lösen will

Info

Qualifikation In zwei Dreiergruppen wurden beim Sommercup zunächst einmal die beiden Finalisten für das Vorrundenfinale ausgespielt. In der einen Gruppe setzte sich mit Siegen gegen den SC Ederen (3:1) und Viktoria Koslar (3:0) A-Liga-Aufsteiger Germania Rurich durch, in der anderen Gruppe der weitere A-Liga-Aufsteiger SV Brachelen: erst 3:2 gegen Borussia Freialdenhoven, dann 2:2 gegen Fortuna Linnich.



Verzicht Zum Endspiel trat Brachelen dann jedoch nicht an, bat stattdessen Freialdenhoven, das zu tun. „Es wäre für uns das vierte Spiel in vier Tagen gewesen, das wäre einfach zu viel gewesen. Zumal wir bei einem Endspielsieg am Dienstag in Rurdorf erneut rangemusst hätten – da spielen wir allerdings schon im Kreispokal beim SC Wegberg“, erläuterte auf Nachfrage SVB-Spielertrainer Danny Fäuster. Das Finale gewann so dann die Borussia gegen Rurich mit 5:4 nach Elfmeterschießen.