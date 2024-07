Beecks Testspiel gegen Borussia „Ein 1:5 würde ich sofort unterschreiben“

Wenn am Samstag aber Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck gegen Bundesligist Borussia Mönchengladbach antritt, dann hat der Ausdruck „Freundschaftsspiel“ seine volle Berechtigung – in diesem speziellen Fall sogar in doppelter Bedeutung. Denn zum einen kann diese Partie angesichts des krassen Leistungsunterschieds – da trifft ein Fünftligist auf einen Erstligisten – von beiden Seiten nicht als Härtetest angesehen werden, und zum anderen sind die beiden Vereine seit vielen Jahren nicht zuletzt durch die Kooperation im Jugendbereich freundschaftlich verbunden. Dazu ist das Erkelenzer Land, was den Profifußball angeht, in erster Linie Borussia-Land – und das ist in Beeck nicht anders.