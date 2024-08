Rurdorf-Cup und Kreispokal Beeck mit starken Eindrücken in der Vorbereitung

Zur Doppelschicht am Freitag trat der FC wie angekündigt jeweils mit einem Team an, das um einige U19-Akteure ergänzt wurde. In Millich lief es zunächst etwas zäh an, ehe der FC binnen 27 Minuten bis zur Pause fünf Tore erzielte. Dazwischen lag Millichs Tor zum 1:2. Am Ende gewann Beeck 7:1. Zufrieden war FC-Coach Mike Schmalenberg aber nicht: „Wir haben uns schwergetan, hatten auch keine besonders gute Passquote, fehlte auch ein wenig die Leidenschaft. Vor dem Gegentor waren wir schläfrig. Dafür haben wir aber wenigstens einige der Tore schön herausgespielt.“