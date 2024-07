FC Beeck Remis im Testspiel gegen starke Ratinger

Gegen den ambitionierten Gastgeber, seit Jahren im oberen Drittel der Oberliga zuhause, erwischten die Kleeblätter einen Start nach Maß: Eine Hereingabe von Pablo Ramm nutzte Dennis Massold per Flachschuss zur Führung (4.). Dem Ausgleich (35.) durch den neuen Sturmtank Sven Kreyer, zuvor jahrelang eine feste Größe bei Regionalligist RW Oberhausen, ging aus Beecker Sicht ein Foulspiel an Paul Daniels voraus, der so den Ball verlor. „Das war eigentlich eine klare Sache“, befand FC-Coach Stephan Houben. Postwendend gelang dem Gast aber die erneute Führung: Adrijan Behrami verwandelte mit Unterstützung des Keepers einen Freistoß direkt (39.). Nach dem Seitenwechsel drückte Ratingen aber mächtig, verdienter Lohn war der Ausgleich durch Edin Hadzibajramovic (71.).