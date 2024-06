Merlin Schlosser wechselt nicht Ein überraschender Verbleib beim FC Beeck

Laut Tellers habe Schlosser, der sich in Beeck in dem halben Jahr in der Tat sehr wohlfühlte und mit seiner offenen Art in der Mannschaft auch gut ankam, daraufhin aber nicht locker gelassen und sei schließlich zu ganz erheblichen finanziellen Abstrichen bereit gewesen – auch, weil er aus privaten Gründen unbedingt in der Region bleiben wollte. „Dann habe ich mein Okay gegeben“, merkt Tellers zu dem ungewöhnlichen Vorgang an.