Linksverteidiger Beeck präsentiert Neuverpflichtung von Alemannia Aachen

Mirgartz gehörte in der vergangenen Saison zum erweiterten Kader von Aachens Erster Mannschaft und war mit im Wintertrainingslager in Belek. Zudem hatte er zwei Einsätze in der Regionalliga. In der abgelaufenen Saison in der U19-Bundesliga stand er in 25 von 26 Partien in der Anfangsformation. Dabei gelangen ihm auch drei Treffer.