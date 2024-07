Borussia, Testspiele, Kreispokal Das sind Beecks wichtigsten Termine bis zum Saisonstart

Testspiele In die Serie der vielen Testspiele startet Beeck am 13. Juli mit dem Heimspiel gegen Landesligist Germania Teveren. Tags darauf steht als Einladespiel in Jülich-Barmen die Partie gegen Rheinland-Oberligist TuS Koblenz an. Bei Niederrhein-Oberligist Germania Ratingen spielt der FC am 28. Juli, ehe Beeck am 31. Juli beim Rurdorfer Sommercup gegen Landesliga-Aufsteiger SC 09 Erkelenz spielt.