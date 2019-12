Fußball-Kreisliga A : Die Demmings fühlen sich in Golkrath wohl

In der ersten Mannschaft des SV Golkrath taucht der Name Demming gleich viermal auf. Nicht nur drei Spieler tragen den Nachnamen, Nelly Demming ist auch noch die Betreuerin des A-Liga-Teams.

Und so ist es tatsächlich. Daniel und Robin Demming sind Brüder und die Söhne von Betreuerin Kelly Demming. Niklas ist ein Cousin der beiden. Die Väter Thomas und Norbert Demming, waren ebenfalls über Jahre in Golkrath aktiv, wie Vorsitzender Helmut Mertens erzählt: „Die drei Jungs haben das Fußballer-Blut von ihren Vätern quasi in die Wiege gelegt bekommen. Und unsere Betreuerin Kelly hat natürlich auch etwas dazu beigetragen.“ Damit spielt Mertens auf den Umstand an, dass der Vater der gebürtigen Engländerin, Gordon Nevin, seinerzeit in der 3. Liga in England gespielt hatte.